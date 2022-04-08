В работе на оккупантов предателям способствовали сотрудники правоохранительных органов.

Госбюро расследований разоблачило помощников народных депутатов от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" в содействии стране-агрессору.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, помощники народных депутатов были причастны к коллаборативной деятельности. В работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа - За життя". Он является одним из топменеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ"", - отметили в ГБР.

Вероятно, речь идет о помощнике нардепа и генерального продюсера телеканала "112 Украина", председателя молодежного крыла партии "ОПЗЖ" Артема Марчевского.

"Мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства", - утверждают в ГБР.

Кроме него в содействии агрессору подозревают одного из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа - За життя", личного юриста и доверенное лицо нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

В офисных помещениях и по местам проживания этих лиц провели обыски. Правоохранители устанавливают местонахождение фигурантов и их сообщников. Также ищут их имущество для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

"ОПЗЖ" до и после войны

На протяжении последних лет в Украине функционировала широкая сеть пророссийских политиков и лидеров мнений. По словам журналиста-расследователя Христо Грозева, с 2014 года Россия потратила на это миллиарды долларов. Но пособники в конце концов, как замечает журналист, обманули россиян.

После полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение. 20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановила любую деятельность ряда политических партий на время его действия. Причина - связи политических структур с агрессором.

Среди тех, чья деятельность была прекращена, была и партия "ОПЗЖ". Минюсту было поручено принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил о прекращении существования политсилы 28 марта, но вскоре его заявление удалили с сайта партии.

Значительное количество нардепов от "ОПЗЖ" выехали за границу, немало - еще до вторжения России 24 февраля. По состоянию на 16 марта 26 нардепов находились за границей. Преимущественно - представители "ОПЗЖ". Среди уехавших - нардеп Илья Кива. Он уехал в РФ в середине февраля. Сейчас ему объявлено о подозрении в госизмене, а депутатского мандата он лишен с середины марта.

Также накануне полномасштабного вторжения РФ появилась информация о тайном выезде жены главы политсовета партии и кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко - в Беларусь. Вскоре уехал из страны и сам обвиненный в государственной измене и помещенный под домашний арест политик.

Многие представители политической силы в местных советах оказались прихвостнями оккупантов.

В частности, действующий депутат Изюмского городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Анатолий Фомичевский завел в Изюм Харьковской области российских оккупантов.

Городской совет Мариуполя также получил убедительные доказательства преступлений местных коллаборационистов из партии "Оппозиционная платформа – За життя".

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