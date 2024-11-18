В ЕС сейчас выясняют, действительно ли Пекин производит беспилотники для Москвы.

Правительство Германии предполагает, что Китай оказывает военную помощь России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Bild.

"Это должно и будет иметь последствия", - сказала она во время встречи ЕС в Брюсселе.

В издании напомнили, что Служба внешней деятельности ЕС проверяет информацию о том, что в Китае есть предприятие, которое занимается производством дронов для России.

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"Мы получили сообщения из разведывательных источников о существовании в Китае завода по производству беспилотников, которые поставляются в РФ и используются на войне против Украины", - поделился представитель Евросоюза с журналистами.

Пока эта информация официально не подтверждена, но в ЕС выясняют, действительно ли существует прямое военное сотрудничество между КНР и РФ, отметили в издании. Представитель Евросоюза подчеркнул, что если это окажется правдой, будут введены санкции против Пекина. Тем не менее в Китае отрицают сотрудничество с Россией.

Европейские дипломаты рассказали журналистам, что производство беспилотников в Китае может быть совместным проектом России, КНР и Ирана. ЕС уже наложил санкции на Тегеран за поставки дронов и баллистических ракет Москве.

Отношения Китая и России - важные новости

Ранее УНИАН писал, что на фоне разрешения США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам Китай призвал стороны к скорейшему прекращению огня. Китайский дипломат отметил, что Пекин всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.

Кроме того, во Frankfurter Allgemeine Zeitung заявили, что Китай впервые поставил РФ летальное оружие для войны против Украины. Соответствующие разведывательные данные предоставил странам ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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