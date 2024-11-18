Разрешение на дальнобойные удары по РФ: Китай призвал к прекращению огня

Пекин "всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", заявил китайский дипломат.

Китай призвал к скорейшему прекращению огня в Украине, поскольку это отвечает интересам всех сторон. Заявление прозвучало на фоне разрешения США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам, пишет The Jakarta Post.

"Скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон" - заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что на данном этапе "самое срочное - это способствовать скорейшему охлаждению ситуации". В то же время Линь подчеркнул, что Китай будет сохранять нейтралитет.

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По его словам, Пекин "всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", и готов играть "конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса".

"Китай никогда не предоставлял летальное оружие сторонам в конфликте и строго контролировал экспорт военных и двойных технологий", - отметил Линь, призвав "не строить догадок и не клеветать на Китай без фактической основы".

Украине разрешили бить глубь РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация об отмене запрета на удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Силы обороны теперь могут бить по войскам России и Северной Кореи на Курщине.

Зато в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший также раскритиковал вероятное решение Белого дома позволить Украине бить дальнобойным оружием по России.

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