Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что России передали сообщение о серьезных последствиях, если она применит даже ядерное оружие малой мощности в Украине.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе не видят изменений в позиции ядерных сил Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть, и ее никогда не надо развязывать. Мы внимательно отслеживаем российские ядерные силы. Мы не видели каких-либо изменений в российских позициях, но мы сохраняем бдительность", - подчеркнул Столтенберг. Видео дня

При этом, генеральный секретарь Альянса заявил, что НАТО готово к любой атаке против любой страны-члена.

"И мы четко передали России, что будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие любым способом, в том числе ядерное оружие малой мощности в Украине", - подчеркнул Столтенберг.

Также генсек заявил, что победа России в войне против Украины станет поражением НАТО, и этого нельзя допустить.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что Альянс проведет обучение по ядерному сдерживанию уже на следующей неделе.

Ядерные угрозы Путина и реакция НАТО

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.