Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина должна вернуть все свои земли, захваченные Российской Федерацией, никаких компромиссов по этому вопросу не может быть. Иначе Россия снова будет возвращаться к оккупации.
Об этом глава государства сказал во время общения со студенческим и преподавательским сообществом Гарварда, видео выступления размещено в Facebook.
Президент рассказал, какой видит победу Украины.
"Восстановление нашей территориальной целостности. Возвращение всех наших границ. Возвращение наших земель. И это не только потому, что это наша земля, и это справедливо и честно. А это потому, что если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась, что вот он мир... Если не будет этого момента, а что-то будет всегда под знаком вопроса, - эта часть недеоккупирована, а эта часть в каком-то компромиссе, - то, поверьте мне, если кто-то еще сомневается, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - заявил Зеленский.
По его словам, очень важно показать, что Россия должна заплатить высокую цену за агрессию.
"Мы должны вернуть свое - свою землю. К сожалению, своих людей мы не вернем, которые погибли, и наших героев, но мы точно можем восстановить справедливость. Справедливость начинается с возвращения своей земли, своей родины", - отметил глава государства.
Война Украины и РФ
Как сообщал УНИАН, 27 сентября Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций.
Также 27 сентября Зеленский подчеркнул, что каждый российский удар по городам и гражданским свидетельствует, что имеющейся оборонной поддержки от стран Запада для Украины недостаточно.
Сегодня, 28 сентября, президент призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии.
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