Президент рассказал, какой видит победу Украины.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина должна вернуть все свои земли, захваченные Российской Федерацией, никаких компромиссов по этому вопросу не может быть. Иначе Россия снова будет возвращаться к оккупации.

Об этом глава государства сказал во время общения со студенческим и преподавательским сообществом Гарварда, видео выступления размещено в Facebook.

Президент рассказал, какой видит победу Украины.

Видео дня

"Восстановление нашей территориальной целостности. Возвращение всех наших границ. Возвращение наших земель. И это не только потому, что это наша земля, и это справедливо и честно. А это потому, что если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась, что вот он мир... Если не будет этого момента, а что-то будет всегда под знаком вопроса, - эта часть недеоккупирована, а эта часть в каком-то компромиссе, - то, поверьте мне, если кто-то еще сомневается, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - заявил Зеленский.

По его словам, очень важно показать, что Россия должна заплатить высокую цену за агрессию.

"Мы должны вернуть свое - свою землю. К сожалению, своих людей мы не вернем, которые погибли, и наших героев, но мы точно можем восстановить справедливость. Справедливость начинается с возвращения своей земли, своей родины", - отметил глава государства.

Война Украины и РФ

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций.

Также 27 сентября Зеленский подчеркнул, что каждый российский удар по городам и гражданским свидетельствует, что имеющейся оборонной поддержки от стран Запада для Украины недостаточно.

Сегодня, 28 сентября, президент призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии.

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