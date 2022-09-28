Зеленский не пойдет на компромиссы с РФ / фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина должна вернуть все свои земли, захваченные Российской Федерацией, никаких компромиссов по этому вопросу не может быть. Иначе Россия снова будет возвращаться к оккупации.

Об этом глава государства сказал во время общения со студенческим и преподавательским сообществом Гарварда, видео выступления размещено в Facebook.

Президент рассказал, какой видит победу Украины.

Видео дня

"Восстановление нашей территориальной целостности. Возвращение всех наших границ. Возвращение наших земель. И это не только потому, что это наша земля, и это справедливо и честно. А это потому, что если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась, что вот он мир... Если не будет этого момента, а что-то будет всегда под знаком вопроса, - эта часть недеоккупирована, а эта часть в каком-то компромиссе, - то, поверьте мне, если кто-то еще сомневается, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - заявил Зеленский.

По его словам, очень важно показать, что Россия должна заплатить высокую цену за агрессию.

"Мы должны вернуть свое - свою землю. К сожалению, своих людей мы не вернем, которые погибли, и наших героев, но мы точно можем восстановить справедливость. Справедливость начинается с возвращения своей земли, своей родины", - отметил глава государства.

Война Украины и РФ

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций.

Также 27 сентября Зеленский подчеркнул, что каждый российский удар по городам и гражданским свидетельствует, что имеющейся оборонной поддержки от стран Запада для Украины недостаточно.

Сегодня, 28 сентября, президент призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии.

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