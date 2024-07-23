Оккупанты опубликовали кадры учений.

Российские ракетные войска стратегического назначения проводят учения с использованием мобильных пусковых установок ядерных ракет "Ярс".

В Министерстве обороны России заявили, что плановые учения проходят в Республике Марий Эл. Подвижные грунтовые ракетные комплексы совершают интенсивные маневренные действия, а ракетные части и подразделения рассредотачиваются в лесном массиве, чтобы повысить скрытность агрегатов.

"Подразделения обеспечения совершат вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Противодиверсионные формирования совершат маневр на дальних подступах к полевым позициям с целью занятия более выгодного положения по отношению к диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.

Ядерные учения России

В начале мая российский Генеральный штаб по поручению Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил Военно-морского флота. Оккупанты заявили об отработке "вопросов применения нестратегического ядерного оружия".

Вскоре россиянами было опубликовано видео отработки задачи получения спецбоеприпасов для российского ракетного комплекса "Искандер".

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