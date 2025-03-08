Это было лишь напоминание, что Франция имеет ядерное оружие.

В заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для ЕС не имелось в виду совместное использование ядерного оружия, это было лишь напоминание, что Франция его имеет. Об этом Суспільному сообщил представитель МИД Франции Кристоф Лемонд.

"Франция обладает ядерным оружием сдерживания. В то же время понятно, что это оружие призвано защищать жизненно важные интересы французской нации, что также имеет европейское измерение", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что ядерное оружие используется исключительно для сдерживания.

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Представитель МИД также отметил, что решение о применении или неприменении ядерного оружия принимает исключительно президент.

Поэтому, по его словам, для главы государства "было важно дать понять, что этот аспект может распространяться на европейскую среду безопасности".

"Ядерный зонтик" для Европы

Президент Франции предложил устроить стратегические дебаты об использовании ядерных сил сдерживания Франции для защиты европейских союзников. Он добавил, что хочет, чтобы европейские партнеры Парижа больше не зависели от американских сил сдерживания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Варшава "должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционного оружия".

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