Макрон заявил, что Россия является "единственной империалистической страной Европы".

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал яростное возмущение России по поводу его выступления, котором он говорил об изменениях в мировой политике и безопасности Европы.

Как пишет The Guardian, Марон заявил, что реакция в Москве в четверг была такой бурной, вероятно, потому, что были раскрыты намерения России продолжать войну с Европой, если будет подписан поспешный мирный договор в Украине.

"Я хорошо знаю президента Путина. Если он так реагирует, то это потому, что он знает, что мои слова – правда… Вероятно, его взволновал тот факт, что мы разоблачаем его игру", - сказал Макрон.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Макрона не угрожать России ядерной риторикой, сравнив французского лидера с Наполеоном Бонапартом. Отвечая на это заявление, Макрон подчеркнул, что Россия является "единственной империалистической страной Европы".

"Он совершает историческую ошибку: Наполеон вел завоевания. Единственная империалистическая держава, которую я вижу сейчас в Европе, - это Россия", - сказал Макрон.

Он также сказал, что в течение всего дня саммита к нему обращались другие лидеры по поводу его предложения распространить французские силы ядерного сдерживания на остальную Европу, и он надеется, что после технических переговоров с другими лидерами сотрудничество будет налажено к концу первой половины 2025 года.

Заявление Макрона и реакция РФ

Как писал УНИАН, во время своего обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, инвестировать в производство вооружения и рассмотреть возможность создания "ядерного зонтика" для защиты континента.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об "угрозе" для своей страны, сравнив французского лидера с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. По его словам, Макрон якобы хочет "завоевать и победить" Российскую Федерацию.

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