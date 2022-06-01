Согласно официальному заявлению, военнослужащим предстоит отработать вывод вооружения на полевые позиции, совершения марша до 100 км и другие задачи.

Россия проводит учения с использованием автономных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс".

Об этом российским СМИ сообщили в Минобороны РФ в среду, 1 июня, передает федеральное информационное агентство "ТАСС".

"В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", - заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что в учениях задействованы около тысячи военнослужащих РВСН, а также свыше 100 единиц техники.

Согласно официальному заявлению, военнослужащим предстоит отработать вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша до 100 км, организацию маскировки и другие задачи. Также они уничтожат условных диверсантов, которые по легенде заложили на пути следования колонны дистанционное взрывное устройство.

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что на полигонах в 5 областях Беларуси запланированные военные учения, в рамках которых предусмотрена "расконсервация" вооружения и техники.

Кроме того, экипажи российских бомбардировщиков провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет над Азовским и Каспийским морями.

Что такое "Ярс": справка УНИАН

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Тактико-технические характеристики комплекса не раскрываются.

Первый испытательный пуск произведен 29 мая 2007 года на полигоне "Плесецк".

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