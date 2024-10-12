По словам офицера армии США в отставке, игнорировать такую угрозу невозможно.

Россия не решится применить ядерное оружие, ведь будет иметь катастрофические последствия в первую очередь для себя. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире "Еспресо".

В то же время он подчеркнул, что мир должен серьезно воспринимать ядерную угрозу, ведь РФ имеет тысячи единиц этого оружия и страну, очевидно, не волнует количество людей, которые могут погибнуть, даже если это будут россияне.

"Поэтому игнорировать такую угрозу невозможно. Однако, я считаю, что вероятность того, что Россия действительно применит ядерное оружие, очень и очень низкая, потому что она не получает с этого никакой реальной выгоды. Выгода для России заключается в самой угрозе. Они видят, что эта угроза работает, особенно в отношении США и Германии, ведь как следствие, мы избегаем определенных действий", - отметил Ходжес.

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Офицер армии США в отставке отметил, что российский диктатор больше использует ядерное оружие для угроз, чем действительно готов его применить. По его словам, как только РФ применит его, то это перестанет быть просто угрозой, а последствия станут для нее катастрофическими.

"Даже Китай и Индия не смогут продолжать поддерживать Россию, поскольку они потеряют доступ к дешевым нефти и газу, которые могут стать мишенью для США. Поэтому, по моему мнению, вероятность использования Россией ядерного оружия крайне низкая. Когда Путин говорит о новой доктрине или проводит ядерные учения, то все это часть информационной операции, направленной на постоянное напоминание США: "Эй, у нас есть ядерное оружие". Они видят, как мы реагируем и насколько нас это беспокоит. Поэтому в результате мы фактически парализованы", - объяснил Ходжес.

Ядерное оружие РФ - последние новости

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил применить ядерное оружие во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, Запад якобы использует Украину как инструмент для стратегического поражения РФ и готовит Европу к участию в этой "самоубийственной авантюре".

Также эксперт рассказал, в каком сейчас состоянии ядерное оружие РФ. Он отметил, что пусковые установки шахтного типа у противника деградированы как явление.

"Восстановить они не смогут. А если возьмутся восстанавливать, то будут сыпать миллиарды долларов. Пусть сыплют. Несмотря на большой бюджет на следующий год более 140 миллиардов долларов - это означает отрывать от чего-то другого. От снарядов, в частности", - объяснил эксперт.

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