Враг испытывает новое вооружение, но пока безуспешно.

Россия по ядерному потенциалу является второй в мире после США и имеет так называемую ядерную триаду, которая запускается из шахт. Их две главные ракеты, УР-100Н и Р-36М, с 2014 года не обслуживались украинским предприятием "Южмаш", а сами россияне не имеют необходимого технологического цикла.

Военный эксперт Петр Черник заявил "24 Каналу", что захватчики сделали новую стратегическую дальнобойную ракету "Сармат" с дальностью до 11 тысяч километров. По номенклатуре, она может иметь до 10 боеголовок в 100-150 килотонн и разгоняется до 28 махов. Один мах - это скорость звука, более 1 200 километров в час.

По словам Черника, "Сармат" должен был заменить предыдущие ракеты, однако взорвался во время последних испытаний. Таким образом можно сделать вывод, что пусковые установки шахтного типа у противника деградированы как явление.

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"Восстановить они не смогут. А если возьмутся восстанавливать, то будут сыпать миллиарды долларов. Пусть сыплют. Несмотря на большой бюджет на следующий год более 140 миллиардов долларов - это означает отрывать от чего-то другого. От снарядов, в частности", - отметил эксперт.

Кроме "Сармата" у россиян есть подвижные установки РС-24 Ярс и подводный флот. Речь идет о 5 типах атомных подводных лодок:

"Дельфин";

новейший "Борей" с ракетой Р-39;

"Антей";

"Кондор";

"Ясень".

Их суммарный залп составляет до 200 ракет. Также захватчики имеют бомбардировщик Ту-95МС. Он хоть и старый, но имеет на вооружении ракету Х-102 с боевой головкой в одну мегатонну. Комплекс "Искандер", который является новейшей разработкой РФ в оперативно-тактическом смысле, также имеет ядерную часть. Это касается и "Калибра" с "Кинжалом".

"Поэтому не стоит их прятать, что у них там все хлам. Подчеркну, что шахтное базирование - точно хлам. А эти ресурсы у них еще есть. Да, МиГ-31К уже не смогут строить. Ту-95МС движется к своему завершению. Но "Искандеры" и "Калибры" стоят у них на конвейере. Вмонтировать туда ядерную боеголовку проблемы не составляет. Пусковые установки у них для этого есть", - подытожил Черник.

Война в Украине - российская ядерка

22 сентября в России во время испытания взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Она сдетонировала в шахте .

После неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО - Satan II) Россия на долгое время окажется без технически готовой тяжелой ракеты. Об этом заявил эксперт по российской ядерной политике, научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Квинс, корреспондент издания Defense News Максим Старчак.

Несмотря на это правитель РФ Владимир Путин заявил об изменении своей доктрины ядерного сдерживания. Одним из ключевых пунктов стало то, что Кремль может применить ядерное оружие по неядерному государству даже через запуск беспилотников.

Среди других пунктов - возможность применения ядерного оружия РФ в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создает критическую угрозу российскому суверенитету.

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