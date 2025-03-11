В Тегеране подчеркивают, что ядерная программа страны имеет мирные цели.

Иран дал понять, что он открыт к переговорам о своей ядерной программе с США, если они будут ограничены военными вопросами. Такое заявление прозвучало через день после того, как верховный лидер страны отверг предложение президента США Дональда Трампа о проведении дискуссий, пишет The New York Times.

"Если целью переговоров является устранение беспокойства относительно любой потенциальной милитаризации ядерной программы Ирана, такие дискуссии могут быть предметом рассмотрения", - говорится в сообщении миссии Ирана при ООН, которое было опубликовано в воскресенье в соцсетях.

По словам экспертов, Иран находится почти на том уровне, чтобы обогатить уран до уровня, достаточного для производства ядерного оружия. В то же время в Тегеране отмечают, что ядерная программа имеет мирные цели.

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В свою очередь миссия Ирана в ООН отметила, что "переговоры никогда не состоятся", если их целью будет демонтаж "мирной ядерной программы" Тегерана.

"Эти противоречивые заявления могут отражать раскол среди иранских чиновников относительно того, стоит ли возобновлять переговоры после того, как господин Трамп во время своего первого президентского срока вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки, заключенной с Тегераном его предшественником Бараком Обамой", - подчеркнули в NYT.

Иран и США - последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном. По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным в феврале попросил его, чтобы Москва присутствовала на переговорах между странами.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высмеял инициативу Трампа по ядерной сделке. По его словам, переговоры с США не решат никаких проблем.

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