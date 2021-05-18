Израильские бомбардировки уничтожают не только инфраструктуру и террористов ХАМАСа, но и отношения с США.

На фоне продолжения военной кампании Израиль расширяет границы законных военных целей за счет гражданских палестинцев и международных СМИ. В течение выходных авиаудары по тоннелям привели к тому, что соседние жилые дома рухнули. 42 человека включая 10 детей погибли.

На день раньше другой удар уничтожил 12-этажное здание, в котором был офис Associated Press, Al Jazeera и других информационных служб. Всех эвакуировали из помещения заранее, поскольку Израиль предупредил об ударе.

Читайте такжеИзраиль заявил о более 150 убитых боевикахА израильские чиновники объяснили, что в том же здании была штаб-квартира разведки ХАМАСа. Умышленно это было сделано или нет, но эта атака остановила работу двух крупнейших СМИ, которые освещали конфликт, - пишет Washington Post в редакционной статье. В Associated Press призвали провести независимое расследование. И это, по мнению американского издания, оправдано.

Но в понедельник число погибших палестинцев увеличилось до 200. Среди них по меньшей мере 58 - это дети. Некоторые из жертв погибли из-за падения более чем 400 ракет, которые были запущены из самой Газы. В Израиле тоже есть погибшие включая пожилых людей, 5-летнего ребенка и людей с инвалидностью. Хотя если бы противоракетная система страны не была столь эффективной, погибли бы сотни людей.

Между тем, политический и дипломатический ущерб для Израиля только растет. Протесты против того, как он обращается с палестинцами, прошли в многочисленных городах на Западе в выходные. Даже некоторые лояльные к Израилю члены Конгресса выразили обеспокоенность продолжением бомбардировок. В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен раскритиковал "убийство и ранение сотен людей". Он добавил, что Америка так же "встревожена тем, что журналисты и медики оказались под угрозой".

Читайте такжеГенсек ООН назвал единственный выход из палестино-израильского кризисаПремьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье сказал, что военные действия его страны продолжатся "еще какое-то время", чтобы сократить "террористические возможности ХАМАСа, а также его желание к ним прибегать". Washington Post пишет, что давний израильский лидер получает выгоду от длительного конфликта. Перед началом нового обострения Нетаньяху был на грани отстранения от должности из-за союза правых партий в стране с арабскими политическими силами.

Продолжение бомбардировок наносят непоправимый ущерб ХАМАСу. Но это также навредит отношениям Израиля с США и может разорвать полотно общества в стране. После начала боев в нескольких израильских городах прошли крупнейшие беспорядки за 20 лет. Их подпитывали как еврейские, так и арабские банды. За неделю армия Израиля смогла нанести большие потери ХАМАСу, а также убить многочисленных лидеров организации и уничтожить длинные подземные тоннели. Пришло время остановиться.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Перевод: Лесь Дымань