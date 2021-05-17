Ранее армия Израиля нанесла удар по дому главы группировки ХАМАС  / Иллюстрация REUTERS

Армия обороны Израиля нанесла удар по базе военной разведки ХАМАСа в Газе.

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Операция была проведена израильскими ВВС совместно с подразделениями разведки и киберзащиты Израиля, пишет News.ru.co.il.

Как известно, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Автор: Людмила Жерновская