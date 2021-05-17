Ранее армия Израиля нанесла удар по дому главы группировки ХАМАС / Иллюстрация REUTERS
Армия обороны Израиля нанесла удар по базе военной разведки ХАМАСа в Газе.
Читайте такжеВ Иерусалиме машина въехала в толпу, есть пострадавшие (видео)Видео опубликовано на странице ЦАХАЛ в Twitter.
Операция была проведена израильскими ВВС совместно с подразделениями разведки и киберзащиты Израиля, пишет News.ru.co.il.
Как известно, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
במאמץ משותף של אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אגף המודיעין וחיל האוויר, הותקף מתחם של המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/FsQ7uIgMrx— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021
Обострение палестино-израильского конфликта
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
- Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.
- 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
- Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.
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