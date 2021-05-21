Американские военные рассказали, что на протяжении "по меньшей мере нескольких лет" ежедневно имели дело с нераспознанными объектами в небе.

Когда пилот ВМС США впервые заметил странный объект, который летал в запрещенном секторе воздушного пространства у атлантического побережья, он был шокирован. Никаких выхлопных следов, никаких признаков двигателя. Это было похоже на что-то секретное, что-то таинственное или очень опасное.

Но Прошли годы. И Райан Грейвс уже почти со скукой рассказывает аудитории американского телевидения о своих контактах с неопознанными летающими объектами, которые чаще называют НЛО. Возможно, его отношение продиктовано тем, что для него, как и для его коллег из ВМС США, такие наблюдения стали рутиной, - пишет Washington Post.

"Это происходило каждый день. Каждый день в течение как минимум нескольких лет", - сказал он в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

Читайте такжеЦРУ рассекретило сотни документов об НЛОРассказ лейтенанта в отставке перебил корреспондент программы Билл Витакер: "Подождите минутку. Каждый день в течение нескольких лет?",- переспросил он. "Ага", - подтвердил Гревйс.

Грейвс и раньше рассказывал свою историю. Но новое интервью, которое было частью репортажа программы 60 Minutes на тему нераспознанных объектов в небе, стало сигналом о чем-то новом: НЛО становятся нормой. Переход от дикой теории заговора к теме для расследования Конгресса в последние годы ускорился. Этому поспособствовало восстановление подразделения Пентагона, задача которого - расследовать такие наблюдения. В следующие 6 недель должен быть обнародован отчет, который сделает публичным все, что правительство знает об НЛО.

Документ появится в течение июня. Его публикация была условием прошлогоднего законопроекта о финансировании на 2,3 триллиона долларов. Законопроект требовал, чтобы директор Национальной разведки США совместно с министром обороны страны составили "детальный анализ данных о неопознанных воздушных феноменах и разведданных", собранных Службой военно-морской разведки, ФБР и Специальной группы по неопознанных воздушных феноменам.

Бывший директор национальной разведки Джон Ратклифф в марте намекнул, что отчет будет большим. После того другие американские чиновники говорили, что, вполне возможно, это будет промежуточный отчет. А дальнейшие более детальные документы будут обнародованы в следующие месяцы. Что бы не было в этих отчетах, их авторы уже привлекли внимание всей страны. А группа военных в отставке стараются, чтобы американцы серьезно отнеслись к проблеме.

Читайте такжеBusiness Insider: В Конгрессе требуют от Пентагона объяснений, кто стоит за НЛООдин из них - Луис Лизондо, бывший офицер разведки. Он сказал Витакеру, что любой объект, который может проникать в воздушное пространство США и оставаться нераспознанным, - это риск для национальной безопасности.

"Я не говорю, что это не звучит как что-то сумасшедшее. Я говорю лишь, что это реальность. Вопрос в том, что это такое? Каковы его намерения и каковы возможности?"- сказал Элизондо.

Он добавил, что иногда объяснение появления НЛО вполне простое. Но иногда все наоборот. Больше всего его тревожат те случаи, когда эксперты разведки уверенно утверждают, что объект в небе не был беспилотником, шариком или космическим мусором и демонстрировал признаки новой технологии.

"В конце концов, когда вы исчерпали все возможные варианты и все равно остаетесь с фактом, что оно в нашем воздушном пространстве и реальное, именно в этот момент ситуация становится убедительной и проблематичной", - пояснил Элизондо.

Washington Post пишет, что это довольно прямолинейное утверждение. Если пилоты продолжают наблюдать НЛО, которое порой летает над военными базами США, а самые умные эксперты военно-промышленного комплекса не могут объяснить, что это такое, то не стоит ли лидерам страны докопаться до истины? Такая точка зрения убедила сенаторов вроде республиканца Марко Рубио в необходимости провести расследование ситуации с НЛО.

"То, что входит в воздушное пространство и не должно там быть, - это угроза", - сказал Рубио.

"Некоторые мои коллеги очень заинтересованы в этой теме, а другие, знаете, смеются, когда о таком говорят. Но я не думаю, что мы можем позволить стигме помешать нам найти ответы на очень фундаментальный вопрос", - добавил сенатор.

Читайте такжеBusiness Insider: В США разрабатывают план по контактам с НЛО для военных пилотовВ выпуске программы 60 Minutes появился новый герой - бывший лейтенант-командир ВМС США Алекс Дитрих. Она рассказала о "тревожном" контакте с НЛО над Тихим океаном в 2004 году. Дитрих была в группе из четырех пилотов, которые видели нераспознанный объект. Он также был снят камерой и зафиксирован радаром. Она и ее коллега из ВМС командир Дейв Фревор описали аппарат как "маленький белый объект, похожий на драже Тик-Так", величиной с их истребитель.

"Никаких предсказуемых движений, никакой предполагаемой траектории", - рассказала Дитрих, которая ранее не говорила публично о своем опыте.

Ее самолет был не вооружен. Поэтому, по словам Дитрих, она чувствовала себя уязвимой перед потенциальной атакой НЛО.

Документы ЦРУ об НЛО: что известно

Большинство рассекреченных документов отредактированы, а общее качество фотокопий достаточно низкое.

Данные не содержат информацию о контактах с инопланетянами.

Приводятся отчеты об инцидентах, связанных с наблюдением аномальных атмосферных явлений, многие из которых остаются непонятными.

Используемые в документах термины, например, "аномальные летательные аппараты" (Anomalous Aerial Vehicles), не являются синонимами инопланетных кораблей, а просто являются некими объектами, которые очевидцы не смогли опознать.

В ЦРУ подтвердили, что обнародованные данные касаются расследований по НЛО.

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Перевод: Лесь Дымань