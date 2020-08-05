Украинка из Бейрута Ирина Высота-Жарамани: Больницы Ливана переполнены из-за коронавируса. И сейчас наплыв людей с травмами, кто может погибнуть без помощи. Нам обещают госпитали под открытым небом

В столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремел мощный взрыв - видео ужасного «гриба» облетело сеть. Взрывная волна уничтожила часть порта и жилых кварталов города. Окрестности места взрыва буквально превратились в руины. Бейрут объявили зоной бедствия. Жертвами трагедии стали, по меньшей мере, сто человек, более четырех тысяч людей были ранены. И, по данным властей города, количество жертв еще может увеличиться.

По оценкам ливанских властей, ущерб от разрушительного взрыва в Бейруте составит от трех до пяти миллиардов долларов, или даже больше. Без крыши над головой остались около 250 тысяч человек.

Еще до того, как власти Ливана называли официальную версию трагедии, эту тему вовсю взялись комментировать другие. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в порту Бейрута похож «на ужасное нападение». «Я встречался с некоторыми большими генералами, и им казалось, что это так. Это не было чем-то типа производственного взрыва... Они бы знали лучше, чем я, однако они, кажется, считают, что это была атака – это была какая-то бомба, да», – сказал Трамп.

В ответ на это официальные лица Ливана выразили обеспокоенность американским дипломатам по поводу использования слова «атака» Трампом. Однако чиновники Пентагона заявили, что не знают, о чем говорил их президент. Мол, никаких признаков нападения в Бейруте зафиксировано не было.

Подхватили «горячую» тему и в России, уже успев обвинить в трагедии… Украину. Российские пропагандисты намекают, что два украинских корабля, которые могли оказаться в эпицентре взрыва в ливанском Бейруте, перевозили взрывоопасные вещества и стали причиной взрыва. При этом россияне не подтверждают тезисы фактами (а именно – что суда перевозили взрывоопасные вещества) и не говорят, откуда взяли информацию, лишь пишут об «открытых источниках».

Как сообщал УНИАН, возле берегов ливанской столицы на момент взрыва действительно могли находиться два украинских корабля. Об этом написал международный аналитик Самир Мадани, предположив, что суда перевозили фейерверки. Впоследствии он удалил свой твит и извинился, поскольку, по его словам, корабли, предположительно, перевозили зерно и сами могли пострадать от взрыва. Действительно, уже сегодня пресс-служба Мариупольского морского порта сообщила, что одно из них - «MERO STAR» - загрузилось пшеницей и отправилось из Мариуполя в Бейрут еще 17 июля…

По словам посла Украины в Ливане Игоря Осташа, среди пострадавших от взрыва в Бейруте есть украинцы, но серьезно пострадавших среди них нет. В основном, люди отделались порезами и ушибами. Некоторые семьи лишились имущества.

УНИАН удалось связаться с главой общины украинцев в Ливане, проживающей в Бейруте, Ириной Высотой-Жамани.

Что сейчас происходит в Бейруте?

Мы в шоке, стрессе, но люди постепенно начинают понимать, что произошло, и всю сложность ситуации. Страшная, страшная трагедия. Вчера мы видели вспышки, дым, этот «химический гриб», но еще не понимали масштабов произошедшего.

Наша семья живет примерно в двадцати километрах от эпицентра, но, когда раздался взрыв, я решила, что он совсем рядом. Сила взрывной волны была невероятной. Мы с детьми начали прятаться, искать безопасное место. Решили, что бомбардировка, ракеты. Потом все выскочили из домов, пытались понять, что произошло. Также, наверное, было и в Бейруте: разлетающиеся окна, рушащиеся дома, паника… Более ста погибших, более четырех тысяч пострадавших, более ста пропавших без вести. Их сейчас ищут.

Кто-то из украинцев пострадал?

Есть раненые, есть те, кто потерял жилье. Семья одной украинки Марины жила примерно в километре от эпицентра. Она с мужем и двумя детьми были дома. Этаж над ее квартирой уничтожен полностью, ее жилье сильно разрушено, но они уцелели.

Вчера было два взрыва, первый - слабее, второй намного сильнее. После первого Марина отправила детей в коридор, туда, куда не долетели бы осколки от разбитых окон. Сама же побежала на балкон, посмотреть, что произошло. Она оставалась на открытом пространстве и ее посекло стеклом. Дети остались целы, но если у нас малыши плакали от страха, то каково было им? Я созванивалась с Мариной, она говорит: «Все хорошо, все заживет. Состояние не тяжелое». Чудом, чудом они остались живы.

Ее семья сейчас живет у родственников мужа. Я люблю ливанский народ за то, что они поддерживают один другого. Сейчас идут сдавать кровь, предлагают свое жилье. Моя дочь только что уехала помогать, готовить еду тем, кто остался без дома.

Украинцы тоже держатся вместе. Есть группы в соцсетях, где все предлагают психологическую, финансовую помощь, временное жилье. Пишут из Украины, спрашивают, чем помочь. Но в первый день тяжело было понять масштаб произошедшего и сказать, что именно нужно.

В новостях говорят, что в ваших больницах нет мест. Это так?

Больницы всего Ливана переполнены из-за эпидемии коронавируса. И сейчас такой наплыв людей с травмами, тех, кто может погибнуть без помощи. Но я слышу в новостях про помощь от других стран: прилетят грузовые самолеты, доставят, установят госпитали под открытым небом.

Правительство сказало, что будут открыты школы, все учебные заведения, чтобы принять людей, которые остались без крыши над головой.

Расскажите о районе, который пострадал.

Бейрут не узнать. Это одни руины. Эпицентр - это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся. Там находились все филиалы известных международных компаний. Правительство, парламент – все там. И очень сложно смотреть на то, что стало с городом.

До карантина это место было полно людьми - пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали.

Какая из версий произошедшего кажется вам наиболее реальной?

Рассматривается много версий. Наиболее реалистичной выглядит официальная – взрыв контейнеров с грузом аммония нитрата, 2750 тонн. Эти химикаты везли в Мозамбик из Молдавии, и, по техническим причинам, он остался в порту. Пишут, что это очень опасный материал, его количество эквивалентно 1800 тоннам тротила.

Понятно, что он не мог сам загореться и причины выясняются. Мы будем требовать найти правду, хотя не известно, найдут ее или нет. Ливан – страна пресечения разных конфессий и разных политических интересов. Ситуация сложная.

Влад Абрамов