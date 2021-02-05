МИД РФ объявил персонами non grata сотрудников диппредставительств Швеции, Польши и Германии из-за присутствия на митингах в поддержку Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили выдворение трех европейских дипломатов из Российской Федерации.

Об этом сообщает французский телеканал France24.

В частности, Макрон "очень решительно" осудил действия Москвы, касающиеся отравления и заключения критика Кремля Алексея Навального, а также выдворения европейских дипломатов.

"Я выражаю солидарность с тремя странами, чьих дипломатов выдворили", - заявил Макрон после онлайн встречи французско-немецкой совета по вопросам безопасности и обороны.

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В свою очередь, Меркель осудила выдворение как "необоснованное".

"Мы считаем эти выдворения необоснованными. Мы верим, что это еще один момент со стороны России, который сейчас можно считать довольно далеким от верховенства права", - подчеркнула канцлер Германии.

Напомним, сегодня, 5 февраля, МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии за присутствие на митингах в поддержку критика Кремля Алексея Навального.

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Автор: Виталий Саенко