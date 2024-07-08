Атталь стал самым молодым премьером в истории страны.

Эммануэль Макрон отказался подписать заявление об отставке премьер-министра Франции Габриэля Атталя после результатов парламентских выборов. Он попросил Атталя остаться на посту "с целью обеспечения стабильности в стране", сообщает Sky News.

Издание отметило, что Атталь заявил, что подаст в отставку после объявления результатов второго тура парламентских выборов, где президентская фракция не получила большинства и заняла второе место.

"Таким образом, верный республиканским традициям и в соответствии со своими принципами, я завтра утром подам заявление об отставке президенту", - сказал премьер.

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В то же время он добавил, что он будет исполнять обязанности премьера "столько, сколько это нужно" до формирования нового правительства.

Известно, что Атталь стал самым молодым премьером в истории страны. Он является членом партии "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона. Издание добавило, что политик был переизбран в 10-м избирательном округе О-де-Сен и станет депутатом нижней палаты французского парламента Национального собрания.

Парламентские выборы во Франции - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 9 июня Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента и назначил выборы на 30 июня и 7 июля.

"Ситуация осложняется лихорадкой, охватившей общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы. Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил вернуть вам право выбора будущего нашего парламента путем голосования", - сказал президе

Согласно результатам первого тура, ультраправые одержали убедительную победу. "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен получило более трети голосов.

Однако после второго тура парламенстких выборов первенство получила партия "Новый народный фронт". На второй строчке - президентская коалиция Эмманюэля Макрона "Вместе!", а "Национальное объединение" заняло третье место.

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