Politico: В Сенате хотят допросить советников Байдена по делу об Украине

Специальные повестки уже на следующей неделе могут получить бывшие чиновники администрации Обамы.

Комитет Сената рассматривает выпуск повесток для действующих и экс-советников Джо Байдена в рамках расследования против сына бывшего вице-президента США.

Как пишет Politico, комитет верхней палаты Конгресса по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел, который возглавляет республиканец Рон Джонсон, до сих пор собирал показания на добровольной основе. Но на протяжении последних недель переговоры с потенциальными свидетелями провалились. Об этом издание пишет со ссылкой на информированные источники.

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Джонсон добивается показаний бывшего заместителя Госсекретаря Энтони Блинкена, который сейчас выступает старшим внешнеполитическим советником предвыборной кампании Байдена, а также бывшего специального представителя США по международной энергетики Амоса Хочстейна. Кроме того, республиканец хочет, чтобы показания дали Виктория Нуланд и Кэтрин Новелли, которые занимали высокие должности в Госдепартаменте. Комитет также запланировал допрос Дэвида Уэйда, который был главой администрации Госсекретаря Джона Керри.

Politico пишет, что Комитет Сената по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел считает показания Блинкена и Хочстейна особенно важными для отчета относительно обвинений против Хантера Байдена, касающиеся его работы на энергетическую компанию Burisma в Украине. Повестки для всех перечисленных чиновников могут появиться до среды.

Politico напоминает, что президент Дональд Трамп уже давно призывает его республиканских союзников на Капитолийском холме атаковать его политических соперников. И выпуск повесток будет большим шагом в этом направлении, особенно учитывая то, что Трамп отстает в большинстве национальных опросов. Тем временем, республиканцам грозит потеря большинства в Сенате.

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Издание пишет, что Джонсон хочет, чтобы свидетели рассказали о меморандуме о взаимопонимании, который был подписан в 2014 году между Burisma и USAID. Хотя в документе не упоминается имя бывшего вице-президента США или его сына. Представитель Джонсона Остин Алтенбарг сказал Politico, что комитет "не комментирует наши текущие дискуссии со свидетелями". Пресс-секретарь кампании Байдена отказался давать комментарий. Но раньше он называл расследования Джонсона "политическим заказом Дональда Трампа".

Главный советник комитета ранее писал в письме к чиновникам, что расследование ставит цель проверить, "имели ли чиновники из администрации Обамы фактические или явные конфликты интересов или были ли с их стороны нарушения", связанные с должностью Хантера Байдена в украинской компании Burisma.

Джонсон возобновил требования провести задокументированные интервью и изъять документы бывших чиновников через несколько дней после того, как в Украине депутат Андрей Деркач обвинил бывшего вице-президента США, его сына и Хочстейна в организации заговора с целью украсть миллионы долларов в Украине.

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