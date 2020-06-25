Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге - опрос

В шести штатах, благодаря которым Трамп победил в 2016 году, Байден опережает действующего президента США на 9%.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который начал избирательную кампанию как кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, укрепляет свое преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом в ключевых штатах.

Об этом свидетельствует совместный опрос издание The New York Times и Siena College, который проводился с 8 по 18 июня.

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Отмечается, что Трамп потерял значительные позиции в шести решающих штатах, благодаря результатам голосования в которых он победил на выборах в 2016 году.

В частности, в этих штатах преимущество Байдена над Трампом сейчас составляет 9% в среднем и от 6% до 11% - в каждом из них в отдельности.

Так, в штате Мичиган Байден опережает Трампа на 11% - 47% против 36%, в штате Висконсин на 11% - 49% против 38%, в штате Пенсильвания на 10% - 50% против 40%, в штате Флорида на 6% - 47% против 41%, в штате Аризона на 7% - 48% против 41%, в штате Северная Каролина на 9% - 49% против 40%.

Как свидетельствуют результаты опроса, подавляющая поддержка Трампа среди белых избирателей практически исчезла, что может стать препятствием для его переизбрания на второй срок.

Издание отмечает, что Байден может выиграть президентскую гонку, получив не менее 333 голоса коллегии выборщиков, что гораздо больше необходимых для победы 270 голосов. Для этого Байдену надо одержать победу в решающих шести штатах и ​​во всех других штатах, которые в 2016 году отдали поддержку Хиллари Клинтон.

Также издание отмечает, что немногим больше, чем за четыре месяца до выборов, которые состоятся в ноябре, у Трампа все еще есть время восстановить свое лидерство.

В то же время пока результаты опроса свидетельствуют, что политические позиции Трампа резко ухудшились с октября прошлого года, когда Байден опережал Трампа лишь на 2% в этих самых шести штатах.

В целом, 42% избирателей в решающих штатах одобряют то, как Трамп справляется с выполнением задач на посту президента, и 54% не одобряют.

Участие в опросе приняли 3 тыс. 870 зарегистрированных избирателей.

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