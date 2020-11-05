В штабе Трампа считают, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили должной возможности контролировать подсчет бюллетеней.

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия с требованием остановить подсчет голосов.

Об этом сообщает Associated Press.

Команда Трампа считает, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили должной возможности контролировать процедуру вскрытия урн с бюллетенями и их подсчет.

Как сообщает Fox News, по результатам обработки 97% бюллетеней в Джорджии, Трамп набирает 49,8% голосов избирателей, а Байден - 48,9% голосов. Победитель Джорджии получит ценные 16 голосов.

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Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании.

По последним данным, у Джо Байдена 253 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Для победы необходимы 270 голосов.

Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах. По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.

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Автор: УНИАН