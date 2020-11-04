В ключевых штатах США продолжается подсчет голосов на выборах президента.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок полномочий, считает потерю своего лидерства в некоторых ключевых штатах "очень странной".

Читайте такжеТрамп vs Байден: кто побеждает на выборах президента США (онлайн)Об этом Трамп сообщил в микроблоге Twitter.

"Вчера вечером я лидировал, часто убедительно, во многих ключевых штатах, почти по всем направлениям, где демократы контролировали или руководили", - отметил Трамп.

Комментируя процесс подсчета голосов в отдельных штатах, президент США заявил:

"Затем, один за другим, они начали магически исчезать, поскольку были зафиксированы неожиданные вбросы бюллетеней. Очень странно, и "исследователи общественного мнения" подали это абсолютно и исторически неправильно".

Как следует из данных телеканала CBS News, подсчет голосов все еще продолжается в штатах Пенсильвания (20 голосов избирателей), Северная Каролина (15 голосов избирателей), Джорджия (16 голосов избирателей), Аляска (3 голоса) - в этих штатах пока лидирует Трамп.

Также подсчет продолжается в штатах Мичиган (16 голосов избирателей), Висконсин (10 голосов избирателей), Невада (6 голосов избирателей), Аризона (11 голосов избирателей), Мейн (4 голоса избирателей) - в этих штатах лидирует Байден.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Виталий Саенко