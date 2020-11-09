Сейчас Трамп продолжает настаивать на том, что он настоящий победитель президентской гонки.

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что он рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника, передает lb.ua.

Издание отмечает, что такая реакция Трампа свидетельствует о том, что он понимает, что проиграл выборы-2020 Джо Байдену. В настоящее время Трамп продолжает настаивать на том, что он настоящий победитель, что произошли фальсификации выборов, и его команда будет бороться до конца в судах.

Изданию не удалось оперативно связаться с представителями штаба Трампа и Белого дома для комментариев.

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Как отмечает издание, политические консультанты Республиканской партии негативно воспринимают перспективы баллотирования Трампа, который может сохранить большое политическое влияние даже через 4 года после потери президентского поста.

Этот факт может заморозить амбиции, сбор средств и укомплектование персоналом отдельных кандидатов Республиканской партии, которая сейчас стремится перегруппироваться и уменьшить ассоциации с образом Трампа.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН