Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что он рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника, передает lb.ua.
Издание отмечает, что такая реакция Трампа свидетельствует о том, что он понимает, что проиграл выборы-2020 Джо Байдену. В настоящее время Трамп продолжает настаивать на том, что он настоящий победитель, что произошли фальсификации выборов, и его команда будет бороться до конца в судах.
Изданию не удалось оперативно связаться с представителями штаба Трампа и Белого дома для комментариев.
Читайте такжеNew York Times: Трамп теряет кресло президента США, что он будет делать дальше?
Как отмечает издание, политические консультанты Республиканской партии негативно воспринимают перспективы баллотирования Трампа, который может сохранить большое политическое влияние даже через 4 года после потери президентского поста.
Этот факт может заморозить амбиции, сбор средств и укомплектование персоналом отдельных кандидатов Республиканской партии, которая сейчас стремится перегруппироваться и уменьшить ассоциации с образом Трампа.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.
- В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.
- Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram