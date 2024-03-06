Американцы, которые уже живут за границей, готовятся к волне новых эмигрантов.

С приближением президентских выборов в США миллионы американцев планируют эмигрировать из страны. Об этом в своей колонке для Business Insider пишет журналист и писатель Пол Старобин.

Он отмечает, что каждые четыре года, когда американцы собираются выбрать президента, в основном среди демократов ведутся разговоры о том, чтобы покинуть страну. При этом "тревога относительно потенциального триумфа Трампа в ноябре гораздо острее, чем страхи, которые разжигали прошлые президенты".

По словам Старобина, молодые люди больше склонны к эмиграции. Так, среди тех, кто моложе 30 лет, 24% хотели покинуть Америку в конце срока правления Буша, 18% - во время Обамы и 30% - во время Трампа. Как и со всем, что касается Трампа, существовало резкое гендерное разделение: только 20% молодых мужчин хотели сбежать из Америки, по сравнению с 40% молодых женщин.

Видео дня

Как отметила президент Ассоциации американцев, проживающих за рубежом Дорис Шпеер, американцы, которые уже живут за рубежом, готовятся к волне новых эмигрантов, ведь "больше людей выедет за границу после выборов, если это будет Трамп".

"Второе президентство Трампа может стать "катализатором", который еще больше подпитает растущую диаспору американцев, живущих в изгнании. После ноября Европа вполне может стать тем, чем была Канада для тех, кто уклонялся от призыва во время войны во Вьетнаме: политическим убежищем для американцев, которым надоела собственная страна. Называйте их изгнанниками Трампа", - подчеркнула Шпеер.

Выборы президента США - последние новости

Дональд Трамп станет главным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его последняя соперница Никки Хейли выходит из гонки.

Хейли, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины, представляла себя как твердую консерваторку и более молодую альтернативу Трампу, которому 77 лет.

Также УНИАН сообщал, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают от своих партий в Супервторник. Это день, в который внутрипартийные выборы проходят сразу в 15-ти штатах.

В результате голосования должно стать понятно, кто будет кандидатами от республиканцев и демократов на президентских выборах в ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости: