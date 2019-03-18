В США в общепите впервые начали использовать продукты генной инженерии

Сеть заведений общественного питания со Среднего Запада использует в соусах, заправках и фритюре масло, произведенное из генетически отредактированных соевых бобов.

Американская сельскохозяйственная компания Calyxt, производящая отредактированное масло, утверждает, что это первый случай коммерческого использования генетически отредактированной культуры. Это может означать начало новой эпохи более здоровой и дешевой еды, полученной благодаря генной инженерии.

Как пишет «Вокруг Света. Украина», Сельскохозяйственная компания Calyxt из Миннесоты использовала технологию генного редактирования для отключения двух генов в соевых бобах, что помогло получить соевое масло без трансжиров, но с большим количеством жиров, полезных для сердца, чем присутствует в обычных соевых маслах.

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Компания утверждает, что ее масло дольше хранится, а значит и стоить будет дешевле.

Calyxt не называют ресторан, использующий масло, ссылаясь на «конкурентные причины» для сохранения секретности информации, но новости о том, что в США уже используется генетически отредактированная культура наверняка побудит других последовать их примеру.

На данный момент генетически отредактированным культурам удалось избежать полемики, окружающей генетически модифицированные организмы (ГМО), так как это совершенно разные технологии.

Для создания ГМО ученые добавляют необходимые гены из одного организма в геном другого. Например, генетически модифицированная соя может содержать в себе ДНК бактерии, естественным образом устойчивой к пестицидам.

При генетическом редактировании культуры ученые только удаляют или активируют гены, уже имеющиеся в ней. То есть конечный продукт мог бы появиться в природе посредством мутаций и естественного отбора. В марте Министерство сельского хозяйства США объявило, что генетически отредактированные культуры не требуют дополнительного надзора.