Демократическая партия США пойдет на историческую авантюру, если на ноябрьских выборах попытается выставить своим кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис вместо Джо Байдена. Однако этот риск может себя оправдать, пишет Reuters.
Камала Харрис - чернокожая женщина, что делает ее рискованным кандидатом на выборах президента США. За 250 лет существования государства американцы лишь раз избрали себе темнокожего президента - Барака Обаму - и ни разу женщину.
"Будет ли проблемой ее раса и пол? Абсолютно", - сказала ЛаТоша Браун, политический стратег и соучредитель Black Lives Matter Fund.
Харрис столкнется с другими серьезными проблемами, если станет кандидатом. Например, у нее будет всего три месяца на всю предвыборную кампанию.
Однако многие демократы наоборот в восторге от ее шансов в предвыборной битве с Трампом. 59-летняя Харрис на два десятилетия моложе Трампа и является лидером партии, борющейся за права на аборты, вопрос, который резонирует среди молодых избирателей и прогрессивной базы демократов. Сторонники утверждают, что она подбодрит этих избирателей, укрепит поддержку демократического кандидата со стороны темнокожих и многих женщин, которые до сих пор жалеют, что в 2016-м не проголосовали за Хилари Клинтон. Также Харрис продемонстрирует Трампу свои незаурядные навыки в дебатах.
По словам экспертов, ее кандидатура создаст заметный контраст с Трампом и его напарником, кандидатом в вице-президенты, сенатором Джей Ди Вэнсом - двумя белыми мужчинами от Республиканской партии.
"Для меня они отражают прошлое Америки. Она отражает настоящее и будущее Америки", - сказала ЛаТоша Браун.
Выборы в США 2024: последние новости
Как писал УНИАН, вопреки призывам остановиться и уступить место другому кандидату, Джо Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании на следующей неделе. В Белом доме назвали недостоверными данные о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки
Также мы рассказывали, что Байден считает экс-президента Барака Обаму "кукловодом" внутрипартийной кампании против себя. Больной Covid и покинутый союзниками, Байден "свирепствовал в своем доме на пляже в штате Делавэр, все больше возмущаясь из-за того, что он считает организованной кампанией, направленной на то, чтобы выбить его из гонки, и озлобленный на некоторых из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего бывшего напарника Барака Обаму".