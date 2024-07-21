Очень старый белый мужчина против значительно более молодой черной женщины имеет противоречивые шансы, однако реакцию избирателей на самом деле трудно спрогнозировать.

Демократическая партия США пойдет на историческую авантюру, если на ноябрьских выборах попытается выставить своим кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис вместо Джо Байдена. Однако этот риск может себя оправдать, пишет Reuters.

Камала Харрис - чернокожая женщина, что делает ее рискованным кандидатом на выборах президента США. За 250 лет существования государства американцы лишь раз избрали себе темнокожего президента - Барака Обаму - и ни разу женщину.

"Будет ли проблемой ее раса и пол? Абсолютно", - сказала ЛаТоша Браун, политический стратег и соучредитель Black Lives Matter Fund.

Видео дня

Харрис столкнется с другими серьезными проблемами, если станет кандидатом. Например, у нее будет всего три месяца на всю предвыборную кампанию.

Однако многие демократы наоборот в восторге от ее шансов в предвыборной битве с Трампом. 59-летняя Харрис на два десятилетия моложе Трампа и является лидером партии, борющейся за права на аборты, вопрос, который резонирует среди молодых избирателей и прогрессивной базы демократов. Сторонники утверждают, что она подбодрит этих избирателей, укрепит поддержку демократического кандидата со стороны темнокожих и многих женщин, которые до сих пор жалеют, что в 2016-м не проголосовали за Хилари Клинтон. Также Харрис продемонстрирует Трампу свои незаурядные навыки в дебатах.

По словам экспертов, ее кандидатура создаст заметный контраст с Трампом и его напарником, кандидатом в вице-президенты, сенатором Джей Ди Вэнсом - двумя белыми мужчинами от Республиканской партии.

"Для меня они отражают прошлое Америки. Она отражает настоящее и будущее Америки", - сказала ЛаТоша Браун.

Выборы в США 2024: последние новости

Как писал УНИАН, вопреки призывам остановиться и уступить место другому кандидату, Джо Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании на следующей неделе. В Белом доме назвали недостоверными данные о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки

Также мы рассказывали, что Байден считает экс-президента Барака Обаму "кукловодом" внутрипартийной кампании против себя. Больной Covid и покинутый союзниками, Байден "свирепствовал в своем доме на пляже в штате Делавэр, все больше возмущаясь из-за того, что он считает организованной кампанией, направленной на то, чтобы выбить его из гонки, и озлобленный на некоторых из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего бывшего напарника Барака Обаму".

Вас также могут заинтересовать новости: