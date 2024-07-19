Вопреки призывам уйти: Байден заявил, что вернется к предвыборной кампании на следующей неделе

В Белом доме назвали недостоверными данные NBC News о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к предвыборной кампании "на следующей неделе" после того, как выздоровеет от COVID-19.

Политик публично заявил, что он привержен своей кандидатуре, несмотря на то, что все больше демократов призывают его выйти из гонки, пишет The Washington Times.

Байден изложил свой план в пятницу в заявлении, осуждающем бывшего президента Дональда Трампа и "мрачное" видение Америки, изложенное его соперником в четверг в прайм-тайм на съезде Республиканской партии.

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"Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачение угрозы программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно доказывая свою собственную репутацию и видение, которое у меня есть для Америки: то, где мы спасаем нашу демократию, защищаем нашу права и свободы и создать возможности для каждого", - сказал Байден.

Его обещание продолжать кампанию прозвучала после того, как число законодателей-демократов, призывающих его уйти, достигло как минимум 30 человек. Некоторые ведущие демократы заявили, что, по их мнению, Байден может выйти из избирательной кампании к этим выходным.

Помимо этого предложения, Байден заявил, что Трамп будет еще больше подрывать права на аборт, и ему нельзя доверять в отстаивании демократических принципов.

"Американцы точно знают, куда он хочет вести эту страну. Они знают, что он причинил боль и жестокость женщинам Америки, отменив дело Роу против Уэйда. Они знают, что однажды он разрушил нашу экономику и причинит боль среднему классу, что он хочет уничтожить систему сдержек и противовесов нашей Конституции и с первого же дня править как диктатор", - сказал Байден

В Белом доме назвали недостоверными данные NBC News о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки

"Неверно. Сохраняйте веру", - написал в X заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс, комментируя публикацию телеканала.

По словам председателя предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, Байден вернется к предвыборной кампании на следующей неделе. Это произойдет после того, как президент США завершит изоляцию, вызванную легкими симптомами COVID.

"Он полностью в деле", - сказала она в интервью CNN.

Директор Battleground States Дэн Каннинен сказал, что Байден не будет "приукрашивать ход гонки".

"Нам предстоит проделать большую работу, чтобы победить в ноябре. Альтернативного кандидата не планируется. Через несколько недель Джо Байден станет официальным кандидатом. Нам давно пора нам прекратить воевать друг с другом. Единственный человек, который выигрывает, когда мы сражаемся, - это Дональд Трамп", - сказал он.

Выборы в США - сойдет ли Байден с гонки

81-летний Байден находится на карантине, пока выздоравливает от COVID-19. Он настаивает, что останется кандидатом от Демократической партии, но большая часть его партии настроена против него из-за опасений по поводу его возраста и плохих результатов на дебатах 27 июня.

Сообщается, что такие светила, как бывший президент Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выражали свою обеспокоенность за закрытыми дверями.

"Хотя решение о выходе из кампании принадлежит только президенту Байдену, я считаю, что в интересах нашей страны, чтобы он ушел в отставку", - заявил в пятницу сенатор Мартин Генрих, демократ из Нью-Мексико.

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