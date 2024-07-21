Выздоравливая от Covid, действующий президент США начал обижаться на лидеров демократов в Конгрессе и бывшего президента.

Действующий президент США и кандидат на второй срок Джо Байден считает экс-президента Барака Обаму "кукловодом" кампании против себя. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на людей в окружении Байдена.

Отмечается, что больной Covid и покинутый союзниками, Байден "свирепствовал в своем доме на пляже в штате Делавэр, все больше возмущаясь из-за того, что он считает организованной кампанией, направленной на то, чтобы выбить его из гонки, и озлобленный на некоторых из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего бывшего напарника Барака Обаму".

"Байден был в политике достаточно долго, чтобы предположить, что утечки информации, которые появляются в СМИ в последние дни, координируются, чтобы усилить давление на него, чтобы он ушел в отставку. Он считает конгрессмена Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей, главным инициатором, но также раздражен на господина Обаму, рассматривая его как кукловода за кулисами", - пишет издание. Видео дня

СМИ сообщает, что несмотря на то, что команда Байдена публично выступает с лозунгами о стойкости, поговаривают, что Байден постепенно осознает, что ему не удастся спасти свою кандидатуру, и речь идет о том, как можно организовать возможную отставку и при этом сохранить лицо.

Выборы в США - последние новости

На днях УНИАН сообщал, что бывший президент США Барак Обама заявил союзникам по Демократической партии, что шансы Байдена на победу значительно уменьшились. По информации The Washington Post, Обама якобы рекомендует действующему главе Белого дома отозвать свою кандидатуру.

Также мы писали, что предвыборная кампания Байдена получила в июне в три раза больше пожертвований, чем кампания Трампа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы, переданные Федеральной избирательной комиссии.

Так, на главный предвыборный счет Байдена в июне поступило 64 миллиона долларов, при этом основной счет Трампа в июне собрал 21 миллион долларов.

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