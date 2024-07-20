Уже пять доноров обязались сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис.

Союзники вице-президента США Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов, чтобы подготовить финансовую поддержку для нее на случай выбывания президента Джо Байдена с выборов.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, сбор пожертвований среди женщин-доноров начала одна из советников Демократической партии. Женская политическая организация начала общаться со своей донорской базой, чтобы обеспечить начальную волну взносов.

"Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее", - отметила на условиях анонимности лидер одной из женских политических организаций.

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Организация уже начала готовить электронные письма и сообщения. Те, кто занимаются поддержкой женщин-кандидаток, уже начали планировать, как помочь Харрис быстрой демонстрацией силы, подготовив списки доноров. Некоторые из них уже заявили о желании дать средства.

По словам лидера организации, доноры "выстроятся в очередь, чтобы поддержать" Харрис, "как только она станет потенциальным кандидатом". Соответствующий месседж она слышит от всех доноров.

При этом советник по вопросам донорства рассказала, что пять человек уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис. Пока что эти усилия лишь зарождаются, и неизвестно, каким будет статус финансирования кампании, если в итоге в борьбе за номинацию примут участие несколько женщин.

В Politico убеждены, что импульс к укреплению позиций Харрис свидетельствует о том, что ее позиция как кандидата для замены Байдена является нестабильной.

В случае проведения открытого съезда, претендентами на эту должность могут стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер. Ньюсом имеет значительные ресурсы в Калифорнии и является мощным фандрейзером и эмиссаром партии, а Прицкер - мультимиллиардер, наследник состояния отеля Hyatt.

Выборы в США - замена Байдена

Как сообщал УНИАН, опрос ABC News/Washington Post/Ipsos свидетельствует о том, что две трети американцев хотят, чтобы Байден выбыл из президентской гонки.

В то время как президент Джо Байден сталкивается со все большим давлением, чтобы он отказался от своей кандидатуры на переизбрание, большинство демократов считают, что его вице-президент сама станет хорошим президентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования связей с общественностью AP-NORC.

Как пишет Newsweek, вице-президент Камала Харрис стала самой популярной кандидатурой на замену Байдену от Демократической партии, чем любой другой потенциальный кандидат.

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