Кроме голосования за кандидатуру на пост президента США, американцы также выбирали представителей в обе палаты Конгресса. Получение республиканцами контроля над Конгрессом обеспечивает Дональду Трампу реализацию его предвыборных обещаний. Однако историческая победа Республиканской партии возлагает на нее и всю ответственность за судьбу Америки.

Стоит помнить, что у "респов" существует два крыла. Одно поддерживает изоляционистскую позицию Дональда Трампа, другое - стоит на принципах видения внешней политики и роли США в мире вроде того, как это было во времена президента-республиканца Ронадльда Рейгана. Итак, хотя республиканцы получили твёрдый контроль в обеих палатах Конгресса, "битва за Америку" не завершилась в день, когда выборщики отдали за них (и за их президента) свои голоса. Это - лишь прелюдия. Главные "бои" будут разворачиваться внутри Республиканской партии. Представителям ее элит теперь придется бороться между собой по ряду вопросов: например, относительно того, останется ли США без союзников, могут ли торговые войны Трампа спровоцировать дальнейшее сближение Китая и РФ, или уход Саудовской Аравии от антииранской коалиции и многие другие.

Сейчас надо дождаться того этапа, когда станут понятны определенные нюансы: будет ли Трамп делать все так, как он рассказывал во время предвыборных митингов, есть ли договоренности между Трампом и "ястребами" среди республиканцев по внешнеполитическим вопросам, будет ли у него более взвешенный подход к международной политике в результате договоренностей с той частью республиканцев, которые поддерживают Украину, произойдет ли укрепление отношений США с союзниками вместо ревизии таких отношений...

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Если же Трамп будет гнуть исключительно свою линию, это может привести к кризису в самой Республиканской партии.

Кроме того, существуют еще другие большие риски. Один из них - Трамп обращается к Путину с каким-то предложением и Путин втягивает Трампа в переговоры. Но для начала таких переговоров может выдвинуть какие-то другие, свои условия. Например: приостановление военной помощи Украине. И хотя сразу можно сказать, что такие переговоры завершатся безрезультатно, Трамп может пойти на это в случае, если это поможет ему решить какие-то собственные политические задачи.

Еще один риск - принятие нового бюджета США. Во время бюджетного процесса могут быть дискуссионными вопросы, куда направить средства. К примеру, на границу, как будут настаивать часть республиканцев, или на помощь союзникам и партнерам (Украине или Израилю), как об этом может говорить другая половина "респов". Такая "борьба" может затянуться даже в вопросе, кому следует оказывать большую помощь - Украине или Израилю...

Однако разрушение отношений с союзниками и поражение Украины будут означать поражение самих США. И вместо "сделаем Америку великой снова" придется решать совсем другие задачи. Поэтому сейчас от республиканцев зависит дальнейшая судьба американского лидерства в мире.

Владимир Воля, политический эксперт