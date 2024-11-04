Ставки на Трампа на прогнозных платформах резко упали / фото ua.depositphotos.com

Шансы Дональда Трампа на победу на выборах в США на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket в октябре достигли 67 %. Однако сейчас, когда инвесторы начинают паниковать по поводу Федеральной резервной системы, шансы Трампа на победу внезапно резко упали и сейчас составляют 50/50 между Трампом и его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, пишет Forbes.

Прогнозные платформы - это не опрос избирателей, а скорее открытый рынок, позволяющий пользователям делать ставки на ожидаемый исход самых разных событий, от выборов до поп-культуры и спорта.

Так, шансы Трампа на победу на Polymarket, которая недоступна для американских пользователей, за выходные рухнули примерно до 54 %, в то же время коэффициент на Харрис вырос с 33 % до 45 %.

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При этом на конкурирующей платформе прогнозирования Kalshi, которая открыта для американских пользователей, разрыв между Трампом и Харрис сократился всего до четырех процентных пунктов. Пользователи Kalshi оценивают шансы Трампа на победу в 52 %, а Харрис - в 48 %, по сравнению с 65 % к 35 % в пользу Трампа в начале прошлой недели.

С января на Polymarket было поставлено более 3 миллиардов долларов на исход президентских выборов в США, при этом Трамп неизменно остается фаворитом среди пользователей, большинство которых молодые мужчины, интересующиеся криптовалютами.

Ставки на победу Трампа на выборах в США внезапно резко упали, - Forbes

Так, один из пользователей Polymarket из Франции поставил 30 миллионов долларов на победу Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, заявив Wall Street Journal, что он не пытается повлиять на голосование и что его "цель - просто заработать деньги".

Интерес к Polymarket резко возрос летом, после того как пользователи поставили на то, что президент Джо Байден выбудет из гонки, за несколько недель до того, как Байден действительно снялся с выборов.

Выборы в США 2024 - последние новости

Выборы президента США состоятся уже во вторник, 5 ноября, борьба будет издти между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. При этом, по данным опроса Politico, большинство американцев поддерживает на выборах Харрис, а не Трампа.

В The New York Times писали, что результат выборов в США определит будущее Украины. В издании считают, что от голосования зависит будущий политический курс страны. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, поскольку она не сможет "в одиночку нести бремя войны". 

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