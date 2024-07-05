Президент пытался убедить лидеров штатов в своей способности победить Трампа на выборах.

После неудачных дебатов на прошлой неделе президент США Джо Байден дал указание губернаторам-демократам не планировать мероприятий после 20:00, потому что ему "нужно больше спать". Он считает, что это поможет ему улучшить свои публичные выступления, сообщает Washington Post.

"Замечание Байдена во время встречи прозвучало после того, как губернатор Джош Грин, который ранее работал врачом, спросил о состоянии его здоровья. Встреча была часовой дискуссией с губернаторами, во время которой Байден пытался заверить их в своем политическом статусе, физическом благополучии и пути к переизбранию", - говорится в материале.

Отмечается, что Байден также рассказал, что после дебатов проходил медицинское обследование, которое показало, что он вполне здоров. А неудачное выступление он объяснил "плохой работой мозга".

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Кроме того, издание отметило, что в последние дни кампания Байдена пыталась восстановить свою позицию, и встреча с губернаторами в Белом доме была для укрепления поддержки. Трое губернаторов, которые вышли из этой встречи, чтобы поговорить с журналистами и пообещать поддержать Байдена, рассказали, что встреча была в основном оптимистичной, но были также признаки "продолжающейся турбулентности после дебатов".

"Комментарий Байдена о том, что ему нужно больше спать, стал одним из нескольких объяснений, которые он предложил относительно выступления на дебатах, во время которого он путал слова и иногда не мог закончить предложение. Он объяснил свою низкую производительность тем, что был болен, на него повлияли изменения часовых поясов, а также его голова забита цифрами", - добавил Washington Post.

В то же время кампания действующего американского президента предполагает, что избежание мероприятий после 20:00 не означает значительного ограничения.

"Президент Буш ложился спать в 21:00, а президент Обама готовил ужин в 18:30. Нормальные президенты придерживаются баланса, так же как и Джо Байден. Вряд ли он такой же строгий, как Дональд Трамп, который проводит половину дня, делая множество заявлений на канале Truth Social о планах, которые могут вызвать рецессию, а другую половину - играя в гольф", - заявил представитель избирательной кампании Кевин Муньос.

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Как писал УНИАН, Байден признался, что едва не заснул на дебатах с Трампом. По его словам, это произошло из-за смены часовых поясов накануне дебатов.

"Я провел не лучший вечер, но дело в том, что я сделал глупость. Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пройдя примерно 100 часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то едва не заснул на сцене. Это не оправдание, это объяснение", - сказал он.

После неудачных для Байдена дебатов многие американцы призвали его снять свою кандидатуру с избирательной гонки. Ряд влиятельных демократов считает, что заменить Байдена может вице-президент Камала Харрис. По их словам, она может победить Трампа, если Байден отступит.

Однако сам Байден пообещал, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов и будет "бороться до конца".

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