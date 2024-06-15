Он вспомнил, что Трамп грозился стать диктатором.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил над Дональдом Трампом во время поздравления его с 78-м днем рождения.

"С 78-летием, Дональд. Примите это от одного старика другому: возраст - это всего лишь число. А вот выборы - это выбор", - отметил в сети Х политик.

К своему поздравлению американский лидер прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями экс-президента Трампа. В частности, в одном из кадров говорится, что тот пообещал быть диктатором, а Байден этого не делал.

Издание Independent отметило, что республиканцы в Конгрессе подарили Трампу торт с 47 свечами, выразив надежду, что он станет 47-м президентом США в ноябре.

Сам же кандидат в президенты будет праздновать день рождения в фан-клубе Club 47 USA в Вест-Палм-Бич. Стоимость входа на мероприятие стоит от $35 до $60 за вход. 5000 билетов уже распродано.

Выборы в США - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп заявил, что "бомбил бы Москву", если бы РФ начала полномасштабное вторжение в Украину во время его президентства.

После обвинительного приговора Трамп собрал рекордную сумму на свою поддержку - за сутки 52,8 миллиона долларов.

Недавно Трамп сравнил администрацию президента Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии. Заявление прозвучало в тот момент, когда он рассказывал о своих юридических проблемах, нападая на прокуроров и сетуя на недавние обвинения.

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