Джо Байден и его администрация далеко не в восторге от того, что израильская армия устроила в секторе Газа.

Не только российский диктатор Владимир Путин, но и действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется на победу Дональда Трампа во время ноябрьских выборов президента США. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что чрезмерно жестокая военная операция Израиля в секторе Газа вызывает нескрываемое недовольство даже в администрации Джо Байдена.

"Мы все еще не верим, что масштабная наземная операция в Рафахе оправдана. Мы все еще не хотим видеть, как израильтяне разбивают Рафах", - сказал журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

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В правительстве Нетаньяху говорят, что военная операция в секторе Газа продлится не менее семи месяцев. Но к тому времени в Вашингтоне уже может измениться политическая ситуация, и в Израиле, похоже, именно на это и надеются. По данным WP, в мае Нетаньяху встретился с тремя внешнеполитическими представителями, которые работают с Трампом.

"Хотя непонятно, как бы он справился с кризисом иначе, чем Байден, бывший президент назвал трения Байдена с Нетаньяху доказательством провала США и выразил мало публичного сочувствия страданиям палестинцев. Трамп сказал донорам, что если он вернется в Белый дом, он жестко подавит пропалестинские группы в университетах США и даже депортирует иностранных студентов, участвующих в этих протестах", - пишет WP.

Издание отмечает, что Нетаньяху "получил огромную пользу" от первого президентского срока Трампа и, вероятно, надеется на подобные дивиденды в случае второго.

Война в секторе Газа: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Как пишет Politico, судьи считают, что наступление несет "непосредственный риск" для гражданских палестинцев.

Это не остановило наступление израильтян. В воскресенье, 26 мая, Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Рафах и уничтожила двух командиров ХАМАС. Удар вызвал масштабный пожар, от которого, как утверждают в ХАМАС, погибло много гражданских.

По данным Bild, смертоносный пожар возник из-за того, что ХАМАС разместил склад оружия в лагере для беженцев, прикрывшись гражданскими палестинцами.

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