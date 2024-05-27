ЦАХАЛ ликвидировал двух топ-командиров ХАМАС: среди жертв - много гражданских

Среди мирного населения в результате ударов есть много жертв.

В воскресенье, 26 мая, Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Рафах на юге Газы и уничтожила двух командиров ХАМАС. Ликвидированные командиры ответственны за теракты на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ, в результате удара были убиты командир так называемой штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и еще один высокопоставленный чиновник террористической группировки.

Штаб-квартира ХАМАС на Западном берегу - подразделение палестинской группировки, ответственное за подготовку нападений на Израиль с Западного берега и на его территории.

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В то же время контролируемое ХАМАС министерство здравоохранения Газы утверждает, что в результате удара погибло около 35 гражданских лиц.

Израильская армия заявляет, что удар был нанесен на основе "точных разведывательных данных". В то же время отмечается, что удар и вызванный им пожар привели к жертвам среди гражданского населения.

Война в секторе Газа: последние новости

Как писал УНИАН, прокурор Международного уголовного суда направил запрос в коллегию судей о выдаче ордера на арест руководства Израиля и ХАМАС из-за совершенных обеими сторонами военных преступлений.

Эта информация вызвала возмущение не только в самом Израиле, но также и в США. Вашингтон даже угрожает санкциями против МУС.

А вот в Евросоюзе наоборот стали на сторону Международного уголовного суда.

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