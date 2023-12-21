Фиона Хилл объяснила, почему Москва стремится к возвращению экс-президента США на должность.

Лидер России Владимир Путин знает, как манипулировать претендентом на пост главы Белого дома, экс-президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказала бывший эксперт Белого дома по вопросам РФ Фиона Хилл, информирует The Guardian.

По ее словам, Путин "знает, как манипулировать Трампом" и все еще считает его своим "активом".

"Это буквально козырь. Ожидание того, что Трамп вернется, является для Путина благом. ... Он может этим поиграть. Он может использовать это как своеобразное предупреждение - напугать украинцев, европейцев, остальной мир", - сказала Хилл.

Она считает, что Путин достаточно уверен, "учитывая его опыт общения с Трампом в прошлом, что Трамп быстро попытается "решить" войну в Украине в его пользу".

"И, вы знаете, очевидно, у Путина уже некоторое время есть номер Трампа, он знает, как им манипулировать. ... Он очень хорошо умеет льстить Трампу. Он считает Трампа активом во многих отношениях", - добавила политолог.

Она также отметила, что Путин все больше чувствует шанс закончить войну в свою пользу. Хилл подчеркнула, что Россия хотела бы, чтобы война в Украине закончилась, но на условиях Путина: без возвращения территории, с возможностью оказывать давление на Украину в долгосрочной перспективе и без репараций.

"Путин уверен, что сможет разжечь "культ войны" повсюду. ... Все, что говорит Трамп о Европе и европейской безопасности, о мировых и глобальных делах, об Украине, все, что происходит на Капитолийском холме - для Путина это лишь знак того, что снова все быстро изменится в его пользу", - резюмировала Хилл.

Отношения США и России - последние заявления

Путин хочет погрузить Украину в холодную зиму и темноту, но проигрывает. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. По его словам, "мы должны быть готовы, что Кремль снова будет бомбить крылатыми ракетами и дронами Украину этой зимой".

Также УНИАН сообщал, что у Путина оценили обещания Трампа "закончить войну за 24 часа". Как сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, победа Дональда Трампа на выборах в США может принести "определенные нюансировки", однако не "какие-то изменения к лучшему".

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