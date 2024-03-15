Шарль Мишель сразу поздравил российского диктатора с "победой".

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на псевдовыборы, который с 15 по 17 марта проводят кремлевские власти. Он не считает перевыборы Владимира Путина демократическими.

Европейский политик саркастически поздравил московского диктатора с безальтернативной "победой".

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", – написал Мишель в соцсети Х в первый день голосования на президентских "выборах" в России.

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Выборы в России - последние новости

В Центре национального сопротивления сообщили, что россияне "инсценируют" выборы на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, доброволец из Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что президентские "выборы" в РФ может сделать "веселыми" Федеральная служба безопасности, поэтому военный предупредил об угрозе повторения кровавого путинского сценария.

15 марта руководитель общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрийчук сообщил, что в первый день было зафиксировано много нарушений относительно правил проведения голосования.

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