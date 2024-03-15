Путинский режим использует проверенные временем трюки для манипулирования выборами.

В ходе трехдневных выборов, не оставляющих места для сомнений, президент России Владимир Путин в воскресенье выиграет пятый срок, что позволит ему оставаться у власти до 2030 года - а если он будет баллотироваться снова, то и до 2036 года.

Но многие аналитики считают, что 71-летний автократ будет править страной с населением 146 миллионов человек пожизненно, пишет The Washington Post.

Путинский режим использует проверенные временем трюки для манипулирования выборами, например, организует общественные выступления за то, чтобы лидер остался.

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Сменив 24 года назад ушедшего в отставку Бориса Ельцина, Путин неуклонно разрушает демократические институты, оставляя под жестким государственным контролем средства массовой информации, суды, парламент, который штампует все подряд и прирученную избирательную комиссию. Подконтрольные Кремлю СМИ тиражируют пропаганду, чтобы убедить россиян в том, что только Путин может гарантировать стабильность.

Выборы проходят в течение трех дней, что оставляет ворота широко открытыми для фальсификации бюллетеней. В 27 российских регионах и двух бывших регионах Украины избиратели могут воспользоваться широко критикуемой непрозрачной системой онлайн-голосования, не имеющей возможности проверить голоса.

Использование онлайн-голосования в нескольких регионах на выборах в законодательные органы в 2021 году принесло победу девяти прокремлевским кандидатам, которые проиграли при голосовании на бумажных носителях.

Государственные служащие и работники государственных предприятий обеспечивают значительную поддержку Кремля, многие из них являются бенефициарами закрытой, коррумпированной системы. Чтобы обеспечить лояльность, им приказывают показывать начальству фотографии с мобильных телефонов, подтверждающие, что они голосовали за кремлевских кандидатов.

Если Путин уверен в победе, почему выборы имеют значение

Для Путина цель выборов - обрести видимость легитимности, что позволит ему заявить о массовой поддержке войны России против Украины. Российские работники избирательных комиссий и вооруженная охрана стучатся в двери и требуют, чтобы люди голосовали на оккупированных территориях.

Выборы этого года также знаменуют собой конец более рациональной эпохи, чем пять лет назад, когда даже некоторые прокремлевские аналитики считали, что Путин передаст власть преемнику.

Несмотря на авторитарный контроль Путина, Кремль чутко реагирует на потенциальные риски, помня о массовых протестах в Беларуси против президента Александра Лукашенко в 2020 году, когда он удержался у власти благодаря манипуляциям на выборах. С 2020 года Кремль неустанно работает над подавлением инакомыслия, арестовывая тысячи оппозиционеров.

Кто баллотируется против Путина

К выборам допущены только три кандидата от дружественных Кремлю партий, кооптированных для создания видимости легитимности. Режим использует их, чтобы разделить и раздробить любую реальную оппозицию.

В февральском опросе независимого агентства "Левада-центр" россиян попросили назвать политика, которому они доверяют: 52 процента назвали Путина; 3 процента - Слуцкого; Харитонова и Даванкова назвали по 1 проценту.

Два антивоенных кандидата, Екатерина Дунцова и Борис Надеждин, не были допущены к выборам после того, как Центральная избирательная комиссия обнаружила ошибки в подписях, необходимых для получения места в бюллетене. В 2006 году комиссия отменила возможность голосовать против всех кандидатов, устранив риск протестных голосов.

Возможны ли протесты

Главный соперник Путина, Алексей Навальный, который занимал видное место на президентских выборах в России, был лишен права баллотироваться против Путина в 2018 году и посажен в тюрьму в 2021 году. Он умер в возрасте 47 лет в так называемой колонии "Полярный волк" в Ямало-Ненецком округе на севере России. Власти заявили, что он умер по естественным причинам, а Кремль отверг обвинения в том, что Навальный был убит.

Его последним политическим актом из тюрьмы стал призыв к сторонникам присоединиться к тонкой акции протеста, известной как "Полдень против Путина", и массово прийти на избирательные участки в полдень воскресенья, в последний день голосования, чтобы продемонстрировать свое неприятие Путина.

Выборы в России - детали

По словам людей, близких к администрации президента РФ и правительству, после выборов на этой неделе Владимир Путин может впервые с 2020 года провести значительные перестановки в правительстве.

Хотя Кремль еще не утвердил список имен и назначений, вероятны несколько изменений, поскольку президент стремится обновить свою команду в начале очередного шестилетнего срока пребывания у власти.

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