Михаила Кавелашвили избрали в парламент Грузии в 2016 году.

Партия "Грузинская мечта" выдвинула на пост президента страны экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Об этом рассказал председатель партии Бидзина Иванишвили, пишет Formula News.

"Михаил Кавелашвили не нуждается в особом представлении публике. В течение многих лет, как успешный футболист, он защищал честь Грузии. Миша был опытным членом сборной Грузии по футболу. Он является многократным чемпионом нескольких стран. Он по своей природе, если хотите, по своему габитусу - лучшее воплощение грузинского мужчины. Он замечательный муж и отец четверых детей", - сказал он.

"Грузинская мечта" назначила президентские выборы в Грузии на 14 декабря. Отмечается, что Саломе Зурабишвили станет последним президентом, избранным прямым голосованием. Коллегия выборщиков изберет нового лидера страны сроком на 5 лет.

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В издании напомнили, что в состав коллегии входят члены парламента Грузии, Верховного совета непризнанной Абхазии, Верховного совета Аджарии и 109 членов муниципальных советов. Для избрания президента необходимо собрать 200 голосов. В случае, если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата с лучшими результатами.

Что известно о Михаиле Кавелашвили

Михаил Кавелашвили в прошлом был известным футболистом. Он начал свою профессиональную карьеру в тбилисском "Локомотиве" в 1987 году, а затем перешел в "Динамо Тбилиси". В 1995 году он присоединился к российскому клубу "Спартак-Алания", а еще через год перешел в британский "Манчестер Сити". Позже он играл в составе нескольких швейцарских клубов.

В 2016 году Кавелашвили избрали в парламент Грузии от правящей партии "Грузинская мечта". Журналисты отмечают, что он часто критиковал Запад и выступал против евроинтеграции страны.

Выборы в Грузии - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта", набрав 54,23% голосов.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов парламентских выборов. Она считает, что на результаты выборов повлияла Россия, чтобы расширить свое влияние на страну.

Результаты выборов вызвали недовольство у грузинских оппозиционеров. Они вышли на акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, но всего через час разошлись по домам.

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