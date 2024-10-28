В то же время российские пропагандисты в очередной раз обвинили Запад в проведении протестов в Грузии.

Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси закончилась. Грузинская оппозиция требует проведения повторных парламентских выборов, сообщает "Эхо Кавказа".

Также журналисты сообщили, что на здании парламента Грузии появилась световая проекция с надписью "украдено".

В то же время российские пропагандистские СМИ опубликовали одинаковые сообщения о том, что якобы "Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов".

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"Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные в Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", - написали пропагандисты.

Также в российских Telegram-каналах, пишет "Эхо Кавказа", были опубликованы кадры участников митинга на проспекте Руставели с описанием:

"Четырех человек в военной форме с шевронами Грузии и Украины заметили среди протестующих у здания парламента в Тбилиси".

Протесты в Грузии - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Тбилиси начался митинг сторонников оппозиции, которые не признают результатов выборов в парламент, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". В частности оппозиция заявила, что не планирует вести какие-либо переговоры с "Грузинской мечтой", которая победила на выборах.

Также во время протеста участники освистали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приехал в Грузию с визитом. Он, скорее всего, остановился в том же отеле, где до начала митинга встречались лидеры оппозиции с представителям дипкорпуса.

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