По словам президента, в Грузии состоялись "российские выборы".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране, передает "Эхо Кавказа".

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинение Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может забрать у Грузии европейское будущее", - отметила она.

По словам Зурабишвили, в Грузии состоялись "российские выборы", а новые технологии были использованы для "обеления фальсификаций".

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"Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда такого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны", - сказала она.

Также президент заявила о проведении митинга на проспекте Руставели, который состоится 28 октября в 19:00.

"Мы должны встать вместе и заявить, что не признаем эти выборы, не терпим Россию и ее вторжение в Грузию в такой форме. Мы будем стоять вместе. Они со мной и я с ними. Я хотела бы позвать вас всех на (площадь) Руставели завтра, в 19:00, чтобы мы могли вместе сказать, объявить всему миру, что мы не признаем этих выборов, мы защищаем конституционное право", - добавила Зурабишвили.

В то же время лидер грузинской партии "Единство - Национальное движение" подчеркнула, что партия не будет участвовать в работе парламента, передает "Эхо Кавказа".

"Естественно, когда мы заявили, что не признаем результатов выборов, это, конечно, говорит о том, что мы не собираемся входить в парламент", - подчеркнула она.

Выборы в Грузии - что известно

Как сообщал УНИАН, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта". В частности партия набрала 54,23% голосов.

В то же время оппозиция Грузии уже назвала выборы "украденными" и обвинила власть в том, что она украла у народа страны победу и европейское будущее.

"Это украденные выборы, это узурпация власти и конституционный переворот в Грузии. Этому не бывать. Это не Россия, это не Венесуэла - это Грузия", - отметил лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, чья партия предварительно набирает около 11,2% голосов.

Однако в правящей партии считают, что оппозиция не сможет устроить "переворот или революцию".

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