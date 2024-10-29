В частности оппозиция и президент Грузии не признают результатов проведенных выборов в стране.

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что 29 октября пересчитает бюллетени на 14% избирательных участках после того, как независимые наблюдатели выразили обеспокоенность относительно проведения выборов в парламент, которые состоялись в субботу, пишет Reuters.

Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" получила почти 54% голосов, однако прозападные оппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что результаты были сфальсифицированы. В результате чего тысячи людей собрались 28 октября на центральной улице Тбилиси.

В издании отметили, что полного расследования сообщений о подкупе, запугивании избирателей и вбросе бюллетеней требуют ЕС, НАТО и США.

Видео дня

Известно, что избирательная комиссия, которая ранее признала выборы свободными и честными, сообщила, что проведет пересчет голосов на 5 случайно выбранных избирательных участках в каждом из 84 избирательных округов Грузии. В то же время в комиссии не уточнили, когда станет известно о результатах пересчета голосов.

"Для обеспечения прозрачности все уполномоченные представители приглашаются для наблюдения за процессом пересчета голосов", - отметили в заявлении.

Выборы в Грузии - что известно

В Reuters напомнили, что по официальным результатам, "Грузинская мечта" получила 1,12 млн голосов, что на 335 тысяч голосов больше, чем четыре основные оппозиционные партии, между которыми существуют глубокие разногласия.

Отмечается, что партия получила большое преимущество - до 90% в некоторых сельских районах, однако в Тбилиси и других крупных городах получила худшие результаты.

"Грузинская коалиция по наблюдению за выборами "Мой голос" заявила, что обнаружила доказательства "широкомасштабной фальсификации выборов", подтвержденные фотографиями, видеозаписями и свидетельствами очевидцев, которые предоставили ее наблюдатели. Она заявила, что зарегистрировала более 900 сообщений о нарушениях во время голосования на более чем трети избирательных участков по всей стране и передала свои выводы в избирательную комиссию", - добавили в материале.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в ее стране состоялись "российские выборы", а новые технологии были использованы для "обеления фальсификаций". По ее словам, грузинский народ стал свидетелем и жертвой "российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны".

Также 28 октября в Тбилиси состоялась акция протеста, на которой митингующие требовали проведения повторных выборов в стране. Также во время митинга выступила президент Грузии, которая заявила, что у народа страны "украли голоса и пытаются украсть будущее".

Вас также могут заинтересовать новости: