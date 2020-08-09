В Минск стягивают колонны спецтехники для разгона митингов (фото, видео)

В Минск направляются военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы.

В Минск съезжаются колонны спецтехники для разгона митингов.

Читайте такжеВ Беларуси задержали троих журналистов российского телеканала (видео)

Она состоит из военных грузовиков, автобусов с личным составом, автозаков, водомётов, сообщает "Лентач".

Также на фото можно увидеть прицепы с колючей проволокой.

Также очевидцы в соцсетях сообщают, что неподалеку от одной из резиденций Лукашенко скопилось огромное количество милицейских машин и автозаков.

Издание Tut.by публикует видеозапись, на которой колонна спецтехники едет по Минску.

"Медиазоне" удалось опознать часть техники на видеозаписях. Так, на одной из них по Минску едет передвижной водомет для разгона демонстраций. "Судя по фотографии, это BR6 Predator производства канадской фирмы Streit Group Company на шасси грузовика Iveco. Белорусские силовики массово закупали такие машины в последние годы", - уточняет издание.

Кроме того, к центру столицы Беларуси направляются прицепы с колючей лентой "Егоза".

А вот мы и рассекретили содержимое прицепа. Сегодня Минск будут оцеплять колючей проволокой. pic.twitter.com/wybcKDTVRG — РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram