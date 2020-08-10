Оппозиционерка Тихановская назвала себя победителем выборов президента в Беларуси

По словам Тихановской, она предлагала Александру Лукашенко встретиться, чтобы "избежать конфликта".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала себя победителем президентских выборов.

Об этом она заявила на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения», - приводит ее слова «МБХ медиа».

По словам Тихановской, она предлагала Александру Лукашенко встретиться, чтобы «избежать конфликта», но он пока никак не отреагировал.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

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После публикации данных экзит-полла, согласно которым победил Лукашенко, тысячи жителей по всей стране вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. Силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями, кидали светошумовые гранаты и били людей. Как минимум один человек, по данным правозащитников, погиб, больше двухсот были задержаны.

Утром в понедельник, 10 августа, в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко набирает на выборах 80,23%. Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов.

На события в Беларуси уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и депутаты Верховной Рады.

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