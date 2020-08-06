Лукашенко допустил участие Украины в гибридной войне против Беларуси

Белорусский президент также рассказал об "американцах с натовцами".

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что против его страны ведется гибридная война, возможно, при участии Украины.

Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности во время выборов, пишет Белта.

По словам Лукашенко, уже удалось задержать "многих провокаторов только благодаря бдительности граждан".

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"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси задерживают подозреваемых в планах дестабилизации обстановки. И речь, по его словам, идет не только о "вагнеровцах".

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - уточнил белорусский президент.

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Как сообщал УНИАН, 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы экстрадиции в Украину боевиков российской частной военной компании "Вагнера", причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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