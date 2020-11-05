Трамп потребовал остановить подсчет голосов / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов на президентских выборах в США.
"Остановите подсчет", - написал Трамп в Twitter.
По данным CNN, результаты голосования не опубликовали еще шесть штатов: Аляска, Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания.
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Выборы в США: что известно
- По последним данным, опубликованным CNN, за кандидата от демократов Джо Байден проголосовали 253 выборщика из 270 необходимых для победы. Дональд Трамп получил пока 213 голосов.
- УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.
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