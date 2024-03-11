В конце этой недели в Российской Федерации состоятся президентские выборы - ритуал легализации Владимира Путина на еще один срок. Никто не сомневается, что выборов в России не существует - он может нарисовать себе любую цифру в результатах. Однако добавить "легальности" этому действу пытается российская оппозиция, которая играет на руку главе Кремля и, создается впечатление, вообще не понимает, что происходит.

Мы в Украине не просто так скептически относимся к так называемой российской оппозиции. Даже когда ее представители говорят какие-то положительные вещи в отношении Украины, с точки зрения конкретных действий они точно не делают ничего серьезного.

Так, до полномасштабного вторжения они были сфокусированы на борьбе с коррупцией в своей стране. Однако после 24 февраля не переместили свой фокус на помощь Украине или борьбу с режимом Путина, чтобы остановить эту войну. Например, Юлия Навальная и раньше не очень спорила со своим мужем по вопросу Крыма и других скандальных заявлений...

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На "президентские выборы" в РФ у команды Навального старая стратегия: придите на избирательные участки, испортите бюллетень, или проголосуйте за кого-то другого.

Но, во-первых, другие "кандидаты" ничем не отличаются от Путина.

Во-вторых, Путин нарисует себе такой рейтинг, какой ему захочется.

И, в-третьих, если люди массово придут на участки, они уже своим присутствием покажут, что на эти "выборы" был большой спрос.

Грубо говоря, лидеры российской оппозиции призывают оппозиционных россиян прийти на участки и сделать для Путина хорошую картинку. Чтобы он мог сказать: "Смотрите, у нас демократия. Пришло столько людей, и за меня проголосовало 85%".

Таким образом, российская оппозиция сейчас действует, помогая российскому режиму.

Более того, если кто-то из тех россиян, кто придет на участок, действительно начнет предпринимать активные действия, а не только создавать явку, его просто задержат. Таким образом, российская оппозиция, не имея четкого плана и призыва к конкретным действиям, фактически еще и ведет "на убой" тех россиян, которые действительно могли бы что-то сделать в своей стране.

Мне сложно понять, чем они руководствуются. Но такая их позиция отражает лишь тот факт, что в ближайшее время у российской оппозиции нет шансов добраться до власти.

Путинский режим контролирует силовой аппарат, вооруженные силы, большинство медиа в стране, а также денежные потоки.

В их руках есть сила, у оппозиции этого нет. Российская оппозиция пользуется только социальными сетями (но это ничто для 140 миллионного населения). Если бы они думали рационально, то поддержали бы украинские Вооруженные силы и российские подразделения, которые воюют на стороне Украины. Поскольку это единственные люди, которые воюют с режимом Путина не в Фейсбуке или других социальных сетях.

И вообще можно сделать вывод, что российская оппозиция не готовится захватить власть силой (а это единственный способ устранить Путина), зато нелепыми призывами к своим сторонникам поддерживает путинский режим.

ДНК политической культуры у россиян отличается от украинской. Они готовы терпеть - притеснения, закручивание гаек, заключение и убийства своих лидеров, насильственную отправку на войну в Украину. И вся их реакция - это посты в соцсетях и очень сомнительные акции.

Эти люди беспомощны. И эта беспомощность приводит к действиям, к которым призывает российская оппозиция, и что уже через неделю поможет Путину.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий