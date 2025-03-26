Европейцам стоит научиться игнорировать "вето" из Москвы на их решения, говорит президент.

Вступление Украины в НАТО значительно усилит Альянс, так как сейчас в Европе только Турция имеет армию такого же размера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ.

Он отметил, что сегодня Россия уже имеет армию в 1,3 миллиона солдат и имеет планы увеличить ее до 1,6 миллиона или даже больше.

"Без Украины в Европе нет на сегодня современной опытной армии, которая прошла войну, которую имеет Россия", - сказал президент.

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Комментируя предложение премьер-министра Италии Джорджии Мелони о распространении защиты НАТО на Украину, Зеленский отметил, что европейцам следует определиться, кто имеет право вето в вопросах вступления Украины в НАТО - Россия или сами европейцы. По его словам, вступление Украины в Альянс - это самый быстрый и дешевый вариант усиления безопасности всего континента.

"Нам надо усиливать безопасность для своих граждан, граждан всей Европы. Даже когда закончится эта война, надо усилить свою безопасность. Не думать, как на это смотрит Кремль. Только НАТО усилится Украиной. А это будет вторая армия такая [в Европе]. В НАТО есть только Турция и Украина, которая имеет 800 тысяч военных. Это Украина усиливает НАТО. НАТО не усиливает Украину, НАТО дает безопасность украинцам", - заявил Зеленский.

Предложение Италии по защите НАТО для Украины

Как писал УНИАН, в начале марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину 5 статью НАТО о совместной обороне, но без прямого членства Киева в этом альянсе. По ее словам, этот вариант является лучшей гарантией послевоенной безопасности для Украины, чем идея с введением европейских войск в Украину как миротворцев и гарантов мира.

В ответ на это предложение в пресс-службе МИД Украины заявили, что приветствуют его, но хотят услышать конкретику. В целом в Министерстве назвали заявление Мелони частью более широкой дискуссии о послевоенных гарантиях мира в Украине.

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