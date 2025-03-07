В Украине приветствуют предложение премьера Италии как часть дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности.

В Министерстве иностранных дел Украины стремятся выяснить конкретику предложения премьер-министра Италии Джорджии Мелони о распространении на Украину действия 5-й статьи НАТО, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге. В частности, он прокомментировал предложение премьер-министра Италии распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства в Альянсе и вместо размещения международного контингента.

"Мы приветствуем это заявление как часть дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности и обеспечения вообще безопасности и мира для Украины. Мне кажется, важно, что мы эту дискуссию расширяем на различные элементы", - сказал Тихий.

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Он отметил, что сейчас звучат разные идеи, в том числе о привлечении воздушного компонента для обеспечения безопасности и мира в Украине после завершения войны. Или о распространении 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО. Как сказал Тихий, это все - часть более широкой дискуссии.

"То, что касается конкретно этого предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику этого предложения", - добавил Тихий.

По его словам, это предложение прозвучало как общая идея:

"Мы хотим понять, что именно имеется в виду более детально, более конкретно под этим разговором".

Спикер выразил убеждение, что Украина уже де-факто является частью коллективной безопасности евроатлантического пространства и сообщества.

"Беспокойство и страхи, касающиеся интеграции Украины в НАТО, преувеличены вообще всегда были, и остаются", - сказал Тихий.

Отдельно он рассказал о перспективах размещения международного контингента на территории Украины. По его словам, дискуссия еще продолжается и развивается, но все еще является достаточно общей. На закрытых встречах звучат определенные цифры относительно такого контингента, но есть "очень много неизвестных в этой формуле".

В то же время в Украине считают, что очень важно расширить текущую дискуссию о перспективах размещения контингента не только на суше, но и в воздушном и морском пространстве.

"Знаем, что ряд стран, не только Европы, выражает готовность - гипотетическую возможность отправить свои контингенты в Украину. Мы понимаем, что для того, чтобы такое решение было принято, нужен широкий консенсус и этих разных стран, в том числе США", - подчеркнул Тихий.

По его словам, страны, которые готовы предварительно участвовать в формировании контингента, размещены в Европе, Северной Америке и не только. Он добавил, что этот процесс не является обособленным для разных стран.

"Мы работаем над тем, чтобы этот консенсус создать", - отметил Тихий.

Предложение Джорджи Мелони: что известно

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает распространить 5 статью НАТО на Украину без членства страны в военном Альянсе.

5 статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов.

По словам Мелони, это станет "гарантией стабильной, длительной и эффективной безопасности" по сравнению с введением войск для поддержания режима прекращения огня.

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