Отмечается, что принятие решения о начале переговоров на саммите ЕС в декабре находится "под угрозой".

Принятие решения Евросоюзом о начале переговоров о вступлении Украины может быть перенесено. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Сообщается, что чиновник поставил под сомнение начало официальных переговоров о членстве в ЕС с Украиной, заявив, что принятие такого решения на саммите в декабре находится "под угрозой".

Чиновник назвал одной из причин сопротивление Венгрии, потенциально препятствующее единогласию, необходимому для такого шага.

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Он также сообщил, что некоторые лидеры ЕС предложили вернуться к этой теме в марте 2024 года, после очередной оценки Еврокомиссии того, выполнила ли Украина оставшиеся условия.

Кроме того, по словам дипломата, в блоке нет согласия о предоставлении Киеву еще 50 миллиардов евро помощи.

"Мы не можем допустить, чтобы Украина обанкротилась, это не наш вариант. Но это непросто", - отметил он.

Вступление Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Европейский совет должен принять политическое решение. В частности, заседание лидеров ЕС состоится в середине декабря и вопрос начала переговоров будет на повестке дня.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его Будапешт против таког расширения до завершения войны с Россией.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, начала переговоров следует ожидать в начале следующего года.

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